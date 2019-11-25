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İzmit Belediyesi'nden Türkiye'ye örnek olacak afiş!

İzmit Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bir farkındalığa imza attı.
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İzmit Belediyesi, kadına karşı uygulanan şiddete karşı mücadele anlamında bir farkındalığa imza attı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, “Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz” sloganıyla yola çıkarak İzmit’teki billboardlarda öldürülen ve hayalleri elinden alınan kadınların, eğer hala hayatta olsalardı hayalini kurdukları geleceklerinin nasıl olacağı yansıtıldı.

VE SONRA ŞULE…

29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın 20’inci katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Şule Çet eğer bugün yaşıyor olsaydı 24 yaşında olacaktı. İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlarda Şule eğer hayatta olsaydı şuan ne yapıyor olurdu? Sorusunun cevabı verildi. Billboardlarda, “Ve sonra Şule, bir papatya koparıp baharın kokusunu içine çekti” yazıldı.

VE SONRA EMİNE…

Geçtiğimiz aylarda Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut eğer hayatta olsaydı kızıyla birlikte mutlu bir hayat sürecekti. İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan ve sonu mutlu biten billboardda, “Ve sonra Emine, kızını okula uğurlayıp keyifle kahvesini yudumladı” yazdı.

VE SONRA ÖZGECAN…

20 yaşındaki Üniversite öğrencisi Özgecan Yılmaz  Mersin Tarsus’ta 11 Şubat 2015’te evine gitmek için bindiği otobüste öldürüldü. Eğer Özgecan bugün hala hayatta olsaydı 24 yaşında Üniversite mezunu bir genç kız olacaktı. Özgecan için mutlu son hazırlayan İzmit Belediyesi Billboardlarda, “Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı” sloganına yer verdi. 

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