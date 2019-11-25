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BİLNET’te sürprizli Öğretmenler Günü

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü bol sürprizli geçti. Okul idaresinin öğretmenler için hazırladığı hediyelerin yanı sıra ilkokul öğrencilerinin öğretmenlerini resmettiği sergi de büyük beğeni topladı.
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan ve ilk yılında YKS’de Kocaeli, LGS’de Tütrkiye 1’nciliği elde ederek dikkatleri üzerine çeken BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü yine oldukça renkli ve sürprizlerle dolu geçti. Anaokulundan, Anadolu ve Fen liselerine kadar toplam 58 derslikten oluşan ve bin 400 öğrenci kapasitesi bulunan BİLNET Kocaeli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü için konferans salonunda düzenlenen etkinlik pasta kesimi ile başladı. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ın da yer aldığı pasta kesiminden sonra öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN ÖĞRETMENLER

Sıcak ve samimi görüntülerin oluştuğu kutlama, müzik öğretmenlerinin mini konseri ile sona erdi. Öte yandan öğretmenler için ilkokul öğrencileri de bir sürpriz hazırladı. Öğretmenlerin vesikalık resmini kendi hayal güçleri ile tamamlayan öğrencilerin birbirinden renkli ve ilgi çekici resimleri okul lobisinde sergilendi. Öğrencilerinin gözünden öğretmenlerin resmedildiği sergi bir hafta boyunca açık kalacak. Aynı zamanda bir öğretmen olan BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladığını belirtti, “Öğretmen bir çocuğun geleceğine yön veren en kutsal görevi yapan kişidir” dedi.

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