Turan: Kadınlar her alanda saldırıya maruz kalıyor!

Basın açıklamasına Turan’ın yanı sıra Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Av. Cengiz Sarıbay, Baro Başkan Vekili Mehmet Gül ve baroya kayıtlı avukatlar da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan; “25 Kasım 1960’ta tecavüz edilerek katledilen üç kız kardeşin yaşadığı vahim olay nedeniyle bugün, Birleşmiş Milletler tarafından önemli günler arasındaki yerini almıştır. Ve bugün dünyanın her yerinde kadınlar, dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkmakta; kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. Çünkü kadınlar ne yazık ki dünyanın her yerinde hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda saldırıya maruz kalmakta ve sömürüye uğramaktadır” dedi.

“SALDIRILAR YASAL DÜZENLEMELERE RAĞMEN ARTIYOR”

Yasal düzenlemelerin de kadına yönelik şiddeti azaltmadığını vurgulayan Turan; “Ülkemizde ise, kadına yönelik şiddette her geçen gün artış yaşanmakta; kadınlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta ve hatta yaşam hakları vahşice ellerinden alınmaktadır. Yasal mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen, kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinin nedeni toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilmemiş olmasıdır” şeklinde konuştu.

“BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Şiddetin ortadan kaldırılması için Baro olarak her türlü mücadelen vazgeçmeyeceklerini belirten Turan; “Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Gününde, her gün olduğu gibi, kadınların Cumhuriyetle ve Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

CANDEMİR:BUGÜNÜ ŞİDDETİN GÖLGESİNDE HATIRLIYORUZ

Açıklamanın ardından Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan ve baroya kayıtlı avukatlar Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkı önünde stant kurarak yoldan geçen vatandaşlara kadına şiddeti önleme konulu broşür dağıttı. Broşür dağıtımı esnasında konuşan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir; “Gün geçmiyor ki kadına karşı şiddetle ilgili bir haber okumayalım. Bununla alakalı tüm kamu kurumlarıyla birlikte projeler yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne atfen kutlanmasına sebebiyet veren vakanın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen bugünü yine şiddetin gölgesinde kutluyoruz, hatta kutlama değil hatırlatmadır bu. Tüm vatandaşlarımızı dildeki şiddetten, fiziksel şiddetten, psikolojik şiddetten ve şiddetin her türünden her türünden uzak olmaya davet ediyoruz. Toplumsal barış; kadına, çocuğa, eşyaya, hayvanlara, canlı cansız her şeye olan şiddetin ortadan kalkmasıyla sağlanacaktır” dedi.