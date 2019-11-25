Bulut, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’na katıldı

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu; TOBB ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, Dış Ekonomik İlişikler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle düzenlenen İş Forumu’nda; açılış konuşmalarının ardından, iş birliği fırsatlarına ilişkin sunumlar ile Türk ve Kırgız iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

“TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN”

Forumda ilk olarak söz alan TOBB ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kırgızistan’la ortak kültürümüzünharcıyla ördüğümüz bağlarımız, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de, bizi ayrılmaz dostlar kılmaya devam edecektir” ifadelerini kullanırken, daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rıfat Oktay, “Türkiye ise yatırım fırsatlarıyla yatırımcılar ve iş insanları için bulunduğu coğrafyada güvenli bir liman olma özelliğini koruyor” dedi.

BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’nun Kocaeli iş dünyası açısından fırsatlarını değerlendiren Başkan Bulut, “İki ülke arasındaki ticari iş birliklerinin daha da artırılması amacıyla düzenlenen forumda, her iki ülkenin temsilcileri de bu beklentinin artık hayata geçmesi gerekliliğini ifade etmiştir. Kocaeli iş dünyası olarak bize düşen sorumluluk, ivedilikle Kocaeli- Kırgızistan iş hattın güçlendirecek başat sektörleri belirlemek ve gerekli köprüleri kurmaktır. Kırgızistan ile iş yapmak isteyen üyelerimiz Odamıza başvurarak, detaylı bilgi alabilir” dedi.