Hyundai’nin yeni yıldızları görücüye çıktı

Hyundai, 2019 yılını tanıttığı yeni modellerle uğurlarken aynı zamanda gelecekteki araçları hakkında da önemli ipuçları verdi. Markanın son olarak 2019 AutoMobility LA’de tanıttığı Vision T Concept özellikle gelecekteki SUV modellerin tasarımı hakkında bilgi verirken Guangzhou Motor Show’da görücüye çıkardığı Lafesta modeli ise sportif sedanlara bakış açısını yansıtıyor. Her iki modelin alternative yakıtlı olması da markanın doğa dostu çevreci modellere ağırlık verdiğini de kanıtlamış oluyor. Son olarak Frankfurt’ta tanıttığı 45 EV Concept ile elektriğe dikkat çeken Hyundai, bu kez de plug-in hibrit ile öne çıktı. RM19 ise 390 beygir gücüyle performans tutkunlarını heyecanlandırıyor.