Geçtiğimiz günlerde kuruluş çalışmaları için bir araya gelen Marmara Sivaslı iş insanları, bu kez daha geniş katılıma sahne olan kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Gebze’de bulunan Gusso Cafe’de gerçekleştirilen organizasyona Marmara’da faaliyet gösteren çok sayıda iş insanın yanı sıra, platform kurucuları ve yöneticileri de yer aldığı organizasyona farklı illerden katılımın da olduğu öğrenildi. Platformun kurucu başkanı Erol Ateş, etkinliklerine katılan tüm iş insanlarına teşekkür ettiklerini duyurdu. Kahvaltı sonunda çeşitli görüşlerin toplanarak bir araya getirildiği belirtildi.
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Marmara Sivaslı iş insanları kahvaltıda buluştu
Marmara bölgesinde faaliyetlerine devam eden iş insanları, Marmara Sivaslı İş İnsanları Platformu tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz