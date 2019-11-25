Marmara Sivaslı iş insanları kahvaltıda buluştu

Geçtiğimiz günlerde kuruluş çalışmaları için bir araya gelen Marmara Sivaslı iş insanları, bu kez daha geniş katılıma sahne olan kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Gebze’de bulunan Gusso Cafe’de gerçekleştirilen organizasyona Marmara’da faaliyet gösteren çok sayıda iş insanın yanı sıra, platform kurucuları ve yöneticileri de yer aldığı organizasyona farklı illerden katılımın da olduğu öğrenildi. Platformun kurucu başkanı Erol Ateş, etkinliklerine katılan tüm iş insanlarına teşekkür ettiklerini duyurdu. Kahvaltı sonunda çeşitli görüşlerin toplanarak bir araya getirildiği belirtildi.