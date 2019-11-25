Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:44 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:46 TSİ

Aksoy’dan Hepsiburada’ya ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Hepsiburada E Ticaret firmasını ziyaret etti

mask

Vali Hüseyin Aksoy, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Hepsiburada E-Ticaret firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, İnsan Kaynakları Ahmet Tuna ve İdari İşler Müdürü Engin Darak tarafından karşılanan Vali Hüseyin Aksoy’a Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve  Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu eşlik etti.

BİLGİ ALDI

Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci firmanın durumu ve yapılan çalışmalar hakkında brifing sunumunda bulunmasının ardından Hepsiburada E-Ticaret firmasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ve çalışma arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

 

Bugün 12:44 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın mask
Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın
Türkiye Finans'tan araba alacaklara müjde mask
Türkiye Finans'tan araba alacaklara müjde
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti mask
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti
Süt taleplerine yetişemiyor mask
Süt taleplerine yetişemiyor
Bu haber Kartepelileri sevindirecek mask
Bu haber Kartepelileri sevindirecek
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi? mask
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi?
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL