Aksoy’dan Hepsiburada’ya ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Hepsiburada E-Ticaret firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, İnsan Kaynakları Ahmet Tuna ve İdari İşler Müdürü Engin Darak tarafından karşılanan Vali Hüseyin Aksoy’a Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu eşlik etti.

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Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci firmanın durumu ve yapılan çalışmalar hakkında brifing sunumunda bulunmasının ardından Hepsiburada E-Ticaret firmasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ve çalışma arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.