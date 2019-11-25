Aygün’den esnaflara ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Başkan Aygün son olarak Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nde yer alan esnafları ziyaret etti. Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Aygün, “Esnaflarımız ve halkımızın görüş, öneri ve taleplerine önem veriyoruz. Hep birlikte fikir alış-verişinde bulunarak ilçemize en güzel şekilde hizmet etmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Yaptığımız dekoratif aydınlatma çalışmalarımızı ticaretin hareketli olduğu tüm caddelerimizde uygulamayı hedefliyoruz” dedi.

AÇILIŞA DAVET

Açıklamalarına devam eden Başkan Aygün, Derinceli vatandaşları açılışa davet ederek, “26 Kasım Salı günü(bugün) saat 14.30’da Dumlupınar Mahallemizde Gençlik ve Spor Merkezimizin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Siz kıymetli hemşerilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarım” dedi. Esnafların da caddede yapılan dekoratif aydınlatma çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Aygün’e teşekkür ettikleri öğrenildi.