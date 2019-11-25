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Bakan açıkladı! Noter işlemlerinde kredi kartı dönemi!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, noterlerde yapılacak işlemlerde kredi kartıyla ödeme yapılmasının sağlanacağını belirtti.
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Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, “Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız.” dedi. Geçen günlerde ise Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin nöbetçi noterlik uygulaması başlamıştı. Edirne'de Çilingirler Caddesi'ndeki Edirne 1. Noterliği, Kırklareli'nde Hasanpaşa Caddesi'ndeki Kırklareli 1. Noterliği, Tekirdağ'da ise Hükümet Caddesi'ndeki Tekirdağ 1. Noterliği, nöbet hizmeti veriyor. Noterde artık kredi kartı dönemi başlıyor

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