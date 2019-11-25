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Aras: Arkamızda AKP değil, halk var

Yeniden Refah Partisi Kocaeli il yönetim kurulu, büyük kongreden sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi. Teşkilatların büyük kongredeki çalışmaları için teşekkür eden İl Başkanı Mehmet Aras, “Partimizin arkasında halk var” dedi
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İl Başkanı Mehmet Aras’ın yönettiği toplantıya katılım yüksek olurken, partinin 1. Olağan Büyük Kongresi’nde MYK üyeliğine seçilerek, partinin kurmay kadrosuna katılan İl Başkanı Mehmet Aras, il yönetim kurulu üyelerinin tebriklerini kabul etti. Genel başkan Dr. Fatih Erbakan’ın kendisine duyduğu güvenden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Mehmet Aras Kocaeli teşkilatlarının kongreye rekor düzeyde katılım gösterdiğini ifade ederek, bu durumun oluşmasında emeği geçen teşkilatlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

 “KİMSENİN MİNNETİ İLE KURULMADIK”

Aras Dilovası’nda çekilmiş bir fotoğrafı tüm yönetim kuruluna göstererek, “İşte adanmışlık, işte dava adamlığı böyle olur” dedi. Aras’ın basınla da paylaştığı fotoğrafta, bir gençlik kolu mensubu, arkadaşının pankart asabilmesi için bedeni ile merdiven görevi yapıyor.

Arasın gündeminde, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurdurulduğunu iddia eden Mustafa Balbay da vardı. “Yeniden Refah Parti’miz kurulduğu günden, bu güne halkımızın desteği ile yoluna devam ediyor” diyen Aras, “Bu partinin bu gün gördüğü teveccüh, kimsenin minneti ile oluşmamıştır. Bizler karış karış tüm Anadolu’yu dolaşarak, bu partinin temellerini attık. Bu parti milli görüş fikriyatının 40 yılı aşkın temeli ve bizim verdiğimiz emekler üzerine kuruldu” dedi.

 “HAPİSTEN KURTARILMAK İÇİN VEKİL YAPILDI”

Sözlerini sürdüren Aras, “Bu basit hareketi ile Mustafa Balbay, milletvekili olmanın ciddiyetini idrak edemediğini bizlere göstermiştir. Bilindiği üzere kendisi hapisten kurtarılmak için milletvekili yapılmıştır. Hapisten kurtulsun diye milletvekili yapılan bir kimsenin, kendisini siyasetçi zannediyor olması, böyle komik durumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Mustafa Balbay ve CHP’nin bu ipe sapa gelmeyen, kimin işine yarayacağı belli olmayan muhalefet anlayışı, Erdoğan’nın can simididir. Milletimiz bunların yetersizliğine bakarak, gidip oyunu Erdoğan’a vermektedir. Bu yüzden sayın Balbay hiç kimseye AKP’de yer aramasın, gidip kendisi orada siyasi hayatına devam etsin. Bu şekilde CHP ye daha faydalı olacağına inanıyorum. Fatih Erbakan kendisine teklif edilen bakanlığı bile reddeti” dedi.

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