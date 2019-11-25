Türk Kızılay'ı kış öncesi sevindirdi

Derneğin Körfez İlçe Barbaros Mahallesi'ndeki irtibat bürosunda mağdur ailelere, kışlık giyecek yardımında bulunan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Akın ve ekibi; üç günde yaklaşık 3 bin aileyi sevindirdi. Tamamen kullanılmamış elbiselerin dağıtımının yapıldığı dernekte; mağdur aileler istedikleri elbiseleri bir sistem dahilinde aldılar. Kızılay yetkilileri, yapılan yardımların gerçek mağdur kişilerce alınması için yoğun gayret gösterdiler.
GÖNÜLLÜLÜK ESASI
Kızılay Körfez Şubesi Başkanı İsmail Hakkı Akın'ın eşi Hacer Akın'da dernekte aktif bir şekilde vazife alarak; gelen mağdur ailelerle bire bir ilgilendi. Yaptığı yardım faaliyetleri ile tanınan Kızılay Körfez Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür yardımların devam edeceğini söyledi. Akın, ekibin tamamen gönüllülük esasına göre oluştuğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz