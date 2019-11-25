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Gebze’nin gururu, Kaymakam Güler’e gitti

THY Skylife’ın düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışmasında ‘Pusula’ adlı eseriyle dünya genelinde ikinci sırayı elde eden Yavuz Selim İlkokulu Öğretmeni Mustafa Kurtbaş, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i ziyaret etti

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115 ülkeden 11 bin 451 fotoğrafın katıldığı “Keşfet” konulu temada ‘Pusula’ adlı fotoğrafı ile THY İkinci Büyük Ödülüne layık görülen ve bu başarısıyla Türk Hava Yolları'ndan 6 bin dolarlık uçak biletinin sahibi olan Kurtbaş, destek ve kabullerinden ötürü Kaymakam Güler’e teşekkür etti. Okul Müdürü Volkan Temel’in de bulunduğu ziyarette Kurtbaş, Güler’e ödül kazandığı ‘Pusula’ aldı fotoğrafı çerçeveleyerek hediye etti. Kaymakam Güler de Kurtbaş’a başarılarının devamını diledi.

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