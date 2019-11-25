Başiskele Belediyesi’nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda Lego Sağlık OSGB uzman ekipleri tarafından belediye personeline “Temel İlk Yardım” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri verildi. Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından koordine edilen eğitim seminerine belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Lego Sağlık OSGB firması iş yeri hekimi Halit Eyüpler tarafından ilk olarak personele “Temel İlk Yardım” eğitimi verildi. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Saral, iş kazalarının nedenleri, kazaları önleme ve korunma yolları hakkında belediye personeline sunum yaptı. Eğitimin sonunda iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı Saral, belediye çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Eğitim öncesi ve sonrası personel çoktan seçmeli sınava tabi tutuldu.