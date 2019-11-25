“Dernekçilik gönül işidir”

Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin; dernekçilik işlerini bir gönül işi olduğunu, bu işe gönlünü veremeyenlerin; topluma bir şeyler veremeyeceğini belirtti. Başkan Şahin, "Dernekçilik; fedakârlık ister. Başkanlığını yürütmüş olduğum derneği 2016 yılında kurdum. Kurulduğumuz günden itibaren; hem doğduğumuz yer olan memleketimize; hem de doyduğumuz yer olan Kocaeli'ye katkı sağlamak amacıyla gece-gündüz çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstererek; hizmetin en iyisini vermek için gayret gösteriyoruz. Bizim amacımız; hem doğduğumuz yere hizmet etmek; hem de doyduğumuz yere hizmet etmektir"dedi.