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Organ bağışı ve dini yönü anlatıldı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Organ Nakli ve Bağışı" konularında ünlü akademisyen ve hocaların eğitimci olarak görev aldığı Organ Bağışı ve Nakli Semineri gerçekleştirildi.

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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Organ Nakli ve Bağışı" konularında ünlü akademisyen ve hocaların eğitimci olarak görev aldığı Organ Bağışı ve Nakli Semineri gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Onursal Varlıklı, Sağlık Bakanlığı Kuzey Marmara Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hakeri, ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Seminerde organ bağışında güncel yaklaşımlar, nakil süreci, hukuki yönü gibi konularda önemli bilgiler aktarıldı. Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin ise organ naklinin dini yönü konusunda bilgilendirme yaptı.

 

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