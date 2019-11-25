İYİ Parti’den kadın hakları paneli

Eğitimciler panelde yaptıkları konuşmalarda, şu an kadın haklarını değil de insan haklarını konuşuyor olmayı istediklerini belirtirken, “Kadın bir insandır ve hakları cinsiyetiyle belirlenmemelidir. Kadın Haklarını konuşmak demek adaleti konuşmak, eşitliği konuşmak demektir. Oysa Türk kültüründe kadın hakları diye bir şey yoktur, çünkü kadın ve erkek eşittir. Türk kültüründe ki kadına verilen değerin yok olmasının sebebi, Türklerin İslamlaşma süreciyle birlikte Arap kültürünün etkisi altında kalmasıdır. Cumhuriyetle birlikte Türk kadını toplumda hak ettiği statüye tekrar kavuşmuştur” denildi.