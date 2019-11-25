Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Güney Mahallesi Temsilcisi Hülya Söke ve ekibi çalışmalarını akşamları da sürdürüyor. Hülya Söke ve ekibi; aynı zamanda partiye yeni üyeler kazandırmak için büyük gayret gösteriyor. Akşamları evlere konuk olan kadınların çalışmaları, ilçe teşkilatı tarafından da takdir edildi.
Bugün 12:53 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:55 TSİ
‘Güneyli kadınlar’ çok aktif
Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Güney Mahallesi Temsilcisi Hülya Söke ve ekibi çalışmalarını akşamları da sürdürüyor.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz