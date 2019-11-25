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‘Güneyli kadınlar’ çok aktif

Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Güney Mahallesi Temsilcisi Hülya Söke ve ekibi çalışmalarını akşamları da sürdürüyor.
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Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Güney Mahallesi Temsilcisi Hülya Söke ve ekibi çalışmalarını akşamları da sürdürüyor. Hülya Söke ve ekibi; aynı zamanda partiye yeni üyeler kazandırmak için büyük gayret gösteriyor. Akşamları evlere konuk olan kadınların çalışmaları, ilçe teşkilatı tarafından da takdir edildi.

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