Nurhak öğretmene sürpriz kutlama

Her meslek özeldir, ama öğretmenlik çok daha özel bir meslek ve hizmet alanıdır. Çünkü anne ve babalar, öğretmenlere en değer verdikleri varlıklarını, yani çocuklarını emanet ediyor. Öğretmenler; ülkemizin geleceğinin mimarları, rol modelleri ve en önemlisi de orası uzak, burası kötü demeden yurdun dört bir yanında en zor koşullarda görev yapıyorlar.

ANLAMLI BİR KUTLAMA

Öğretmenlik kutsal bir meslektik. Öğretmenlerimiz bize okuma-yazmayı öğretir. Bizi hayata bağlar, geleceğimize yön verir. Onlara ne kadar minnettar olsak da azdır. Derince Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda bu bilinçle örnek bir Öğretmenler Günü kutlaması gerçekleşti. Derince Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4-C sınıfı öğrenci ve velileri, sınıf öğretmenleri Nurhak Tuna’yı bu özel gününde yalnız bırakmadı.

MESAJ VEREN TİŞÖRTLER

Pazar günü okul bahçesinde buluşan öğrenci ve veliler, öğretmenlerinin oturduğu siteye giderek hazırladıkları pankartlar ve giydikleri mesaj veren tişörtlerle ona güzel bir sürpriz yaptılar. Ardından da çok sevdikleri öğretmenlerine çiçek takdim ettiler.

“İYİ Kİ ÖĞRETMENİM”

Öğrenci velileri; öğretmenlerinin çocukları için yaptığı fedakarlıklara kayıtsız kalamadıklarını belirterek, çocuklarının Nurhak öğretmenin öğrencisi oldukları için çok şanslı olduklarını söylediler. Bu sürpriz kutlama karşısında çok duygulanan Nurhak Tuna, “iyi ki öğretmenim” diyerek orada bulunan öğrenci ve velilerine teşekkür etti.