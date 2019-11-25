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Şehit öğretmenin adına kütüphane kuruldu

1. Kocaeli Kitap Fuarı’nda başlatılan kampanyayla toplanan kitaplarla Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adını yaşatacak kütüphane açıldı.
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Gebze'de görevi başında şehit edilen Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adı verilen Anadolu Lisesi’nde oluşturulacak kütüphane için 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” sloganıyla düzenlenen etkinlikle özel olarak hazırlanan kumbarada şehit öğretmenimizin adına yapılacak kütüphaneye kitap toplanmıştı. Kampanya sonunda 19 bin kitap toplanırken geçtiğimiz hafta sonu il protokolünün katılımıyla Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adını yaşatacak kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN AİLESİ DE KATILDI

Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen kütüphane açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, şehit öğretmenin babası, kardeşi ve ailesi, okuldan öğretmen arkadaşları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“BİLİNÇLİ GENÇLERİN ARTMASINI SAĞLAYACAK”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak açılışta yaptığı kısa konuşmada, “Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde adını yaşatacak kütüphane açılışına katıldık. Kocaeli Kitap Fuarı'nda başlatılan kampanya ile toplanan 19 bin kitap bugün karşımıza kütüphane olarak çıktı. Acımızı dindiremeyecek ama bilimin ve ilmin ışığıyla bilinçli gençlerin artmasını sağlayacak kütüphanemiz hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

DUYGU DOLU ANLAR

Konuşmaların ardından şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu, babası Ahmet Kuyucu ve diğer katılımcılar, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Yiğit Kuyucu, babasının odasının da dahil edildiği kütüphane alanının gezilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN KİŞİSEL EŞYALARI DA BULUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Memur-Sen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile oluşturulan Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Kütüphanesi’nde Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki kampanyadan toplanan 19 bin kitap ile birlikte binlerce kitap öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öte yandan kütüphanenin bir bölümünde Şehit öğretmenimizin kişisel eşyaları da sergileniyor.

Bugün 12:54 TSİ - Yaşam

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