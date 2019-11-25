Gölcük’te Diş Hekimleri Günü kutlandı

Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi tarafından düzenlenen ve Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih ve kurum çalışanlarının katılımı ile Diş Hekimleri Günü kutlandı. Kutlama programında, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih; katılımcılara teşekkür ettiğini bildirdi.