Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi tarafından düzenlenen ve Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih ve kurum çalışanlarının katılımı ile Diş Hekimleri Günü kutlandı. Kutlama programında, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih; katılımcılara teşekkür ettiğini bildirdi.
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Gölcük’te Diş Hekimleri Günü kutlandı
Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi tarafından düzenlenen ve Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Diş Hastalıkları Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih ve kurum çalışanlarının katılımı ile Diş Hekimleri Günü kutlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz