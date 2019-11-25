Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 3-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Masal Odası’ndan sonra bu kez de 6 yaş ve üzeri çocuklar için ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun hazırlıklarına başladı. Provaları hızla devam eden çocuk oyunu, 8 Aralık’ta çocuklarla buluşacak. Yeni oyun eğlenceli olduğu kadar, eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklarımız olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Bugün 12:56 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 12:57 TSİ
Çocuklar için tiyatro zamanı
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 3-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Masal Odası’ndan sonra bu kez de 6 yaş ve üzeri çocuklar için ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun hazırlıklarına başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz