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Çocuklar için tiyatro zamanı

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 3-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Masal Odası’ndan sonra bu kez de 6 yaş ve üzeri çocuklar için ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun hazırlıklarına başladı.
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 3-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Masal Odası’ndan sonra bu kez de 6 yaş ve üzeri çocuklar için ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun hazırlıklarına başladı. Provaları hızla devam eden çocuk oyunu, 8 Aralık’ta çocuklarla buluşacak. Yeni oyun eğlenceli olduğu kadar, eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklarımız olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bugün 12:56 TSİ - Kültür-Sanat

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