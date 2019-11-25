Çocuklar için tiyatro zamanı

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 3-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Masal Odası’ndan sonra bu kez de 6 yaş ve üzeri çocuklar için ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun hazırlıklarına başladı. Provaları hızla devam eden çocuk oyunu, 8 Aralık’ta çocuklarla buluşacak. Yeni oyun eğlenceli olduğu kadar, eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklarımız olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.