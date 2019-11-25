Nazan Sakkabaşı’nın kurucusu olduğu İzmit Yeşilova Mahallesinde eğitim vermeye başlayan Özel Bilgi Sarmalı Anaokulu, okul öncesi eğitim alanında oldukça iddialı. Değişen binası, kaliteli eğitim kadrosuyla yoluna devam eden kurum; İngilizce ve değerler eğitimine büyük önem veriyor. Üç katlı şık binasında bölgenin gözde okulları arasında olma yolunda ilerleyen kurum 85 öğrenci kapasiteli. Kurumun önemli ismi olan eğitim koordinatörü Nimet Konuk, Okul öncesi eğitimde önemli bir noktayı hedeflediklerini söyledi.
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Bilgi Sarmalı’da yeni heyecan
İzmit Yeşilova Mahallesi Cesur Sokak’ta yeni yüzü yeni imajıyla hayat bulan Özel Bilgi Sarmalı Anaokulu, okul öncesi eğitime yeni bir heyecan kazandırmaya aday.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz