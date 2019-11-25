Bilgi Sarmalı’da yeni heyecan

Nazan Sakkabaşı’nın kurucusu olduğu İzmit Yeşilova Mahallesinde eğitim vermeye başlayan Özel Bilgi Sarmalı Anaokulu, okul öncesi eğitim alanında oldukça iddialı. Değişen binası, kaliteli eğitim kadrosuyla yoluna devam eden kurum; İngilizce ve değerler eğitimine büyük önem veriyor. Üç katlı şık binasında bölgenin gözde okulları arasında olma yolunda ilerleyen kurum 85 öğrenci kapasiteli. Kurumun önemli ismi olan eğitim koordinatörü Nimet Konuk, Okul öncesi eğitimde önemli bir noktayı hedeflediklerini söyledi.