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Derince’de Öğretmenler Günü coşkusu yaşandı

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda emekli olan öğretmenlere ve milli eğitim personeline hizmet şeref belgeleri takdim edildi
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Öğretmenler Günü yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Salonu’nda düzenlendikleri Öğretmenler Günü programına başta Körfez Kaymakamı ve Derince Kaymakam Vekili Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Musa Güven ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kutlama mesajı okundu.

HİZMET ŞEREF BELGELERİ

Bakan Selçuk’un kutlama mesajının okunmasının ardından açılış konuşmasını Sırırpaşa Ortaokulu Müdürü Orhan Yavuz’un yaptığı programda emekli öğretmen Özden Demiralp de duygu dolu bir konuşma yaptı. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır’ın günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmayla devam eden programda şiirler de seslendirildi. Programda “Öğretmene Vefa” adlı sinevizyon gösterisi ve öğretmenlerin solo ve koro müzik dinletisi sahnelendi. Emekli öğretmen ve milli eğitim personeline hizmet şeref belgelerinin takdim edildiği program, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.     

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