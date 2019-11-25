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Ekşi kardeşlerin acı günü...

Geçmiş dönem ANAP Kocaeli Milletvekili Sefer Ekşi ile KOTO eski Meclis Başkanı işadamı Recep Ekşi’nin annesi Hayriye Ekşi 96 yaşında vefat etti.

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Geçmiş dönem ANAP Kocaeli Milletvekili, Ekcan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Ekşi ile KOTO eski Meclis Başkanı işadamı Recep Ekşi’nin de aralarında bulunduğu 5 çocuk annesi Hayriye Ekşi(96) rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti. Hayriye Ekşi’nin cenazesi yarın(salı) Fevziye Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bugün 13:37 TSİ - Yaşam

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