Tahmin edildiği gibi rakam 20 binin üzerinde çıktı. Mücadeleyi 20 bin 345 biletli seyircinin izlediği belirtildi. 3 bin 832 kişiyi kapsayan kombine ve locaların bu rakama dahil olduğu öğrenildi. Elde edilen hasılatla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Kocaelispor Kulübü seyirci sayısını açıkladı
Kocaelispor Kulübü yönetimi, Erokspor maçının biletli seyirci sayısını açıkladı.
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Yorumlar
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