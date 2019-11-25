Kocaelispor Kulübü seyirci sayısını açıkladı

Tahmin edildiği gibi rakam 20 binin üzerinde çıktı. Mücadeleyi 20 bin 345 biletli seyircinin izlediği belirtildi. 3 bin 832 kişiyi kapsayan kombine ve locaların bu rakama dahil olduğu öğrenildi. Elde edilen hasılatla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.