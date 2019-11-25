Kartepe'de öğretmenler günü büyük coşkuyla kutlandı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programa başta İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kartepe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşma yapan İzmit Kaymakamı Şevket CİNBİR öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladı.

"KÖY ÖĞRETMENLERİ" ADLI ŞİİR DUYGULANDIRDI

Okul Müdürü Selman Çoban'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Edebiyat Öğretmeni Şengül Gökyurt'un "Köy Öğretmenleri" adlı şiiri izleyenleri duygulandırdı. Törende Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri "Vurmalı Çalgılarla Anadolu Ritimleri" gösterisi sergiledi. Halk oyunları eğitmeni Suat Mansuroğlu'nun önderliğinde çalışan öğretmenler izleyicilerden büyük alkış topladı.