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Tramvay yoluna park eden araçlara sıkı denetim

Yasak olmasına rağmen tramvay hattında araç kullanan ve park eden araçlara Büyükşehir trafik zabıta ekipleri müdahale ediyor.
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Akçaray tramvay hattı ile İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşa hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmet veriliyor. Sabah saat 05.00 ile gece 01.00 arasında araçların tramvay hattını kullanması ve park etmesi yasak olduğu halde bazı araçların bu kurala uymayarak tramvay hattını kullanması ve park etmesi, tramvay seferlerinin aksamasına neden oluyor. Bu olumsuzluk nedeniyle tramvay hattında park yasağına uymayan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince ceza kesilerek bulundukları yerden çekiliyor.

320 TL CEZA KESİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri park yasağına uymayan araçları tespit etmek için gün boyunca tramvay güzergahında düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Tramvay hattı üzerinde araçların belirlenen saatler içerisinde tramvay hattını kullanamayacağına dair tabelalar da bulunuyor. Tramvay hattına park eden araçlara 320 TL idari para cezası, 35 TL çekici ve 15 TL otopark ücreti uygulanıyor. Düzenli bir şekilde yapılan denetimlerini Polis ve Trafik Zabıta ekipleri müşterek olarak gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında park eden araçlara zabıta ekipleri müdahale ederken tramvay hattını kullanarak yol alan araçlar hakkında ise polis ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor.

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Yorumlar

(3)
03

Babacan - Kesilen ceza az bile tramvay yoluna park eden ÖKÜZLERİN ehliyetlerine el koyacaksın ki bir daha yapamasın lütfen bu yorumumdan dört ayaklılar alınmasın ben iki ayaklı öküzleri kastediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 17:07
02

Emre Meşe - aklınız nerde bunca zamandır otoparktan farkı yok tramvay yolunun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 15:44
01

Hakan - Niye ceza kesiyosunuz bırakın arabası trambay yolunda dursun tramvay beklesin olmazmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 15:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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