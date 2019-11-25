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Kaya: Devlet kadınları korumadı!

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya bugün parti binasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Yasemin Kaya
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Basın açıklamasına İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya’nın yanı sıra İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar,  İl Başkan Yardımcıları Seda Oral, Demet Karaman, Merkez Karar Kurulu Üyesi Nurhan Banu Öner, Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Naciye Seçilmiş, Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar, Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök,  ilçelerden kadın kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

İlçe Kadın Kolları Başkanları eşliğinde basın açıklamasını okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya; “ Bundan tam 59 yıl önce Dominik Cumhuriyetinde diktatörlüğe karşı özgürlük ve hak mücadelesi veren Mirabel kız kardeşler, yönetimin askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra katledildiler. 1981 yılında Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında 25 Kasım; “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi” dedi.

“KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR”

Kadın cinayetlerinin azalmadığına sitem eden Kaya; “Geçen 25 Kasım’dan bu yana, bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı.2019’un ilk on ayında 383 kadın öldürdü.Bunlar sadece medyaya yansıyanlardır. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürdü.Yani Devlet kadını korumadı. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir” şeklinde konuştu.

 “KADINLAR HER GÜN TACİZE UĞRUYOR”

 “Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Kaya; “Biz eşitiz, varız,uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğizve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bu günde biz daha çok Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.Mirabel kardeşlerden günümüze şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan, kahkahası yasaklanan, emeği değersizleştirilen kısacası şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar için mücadele ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

“MEDYA ŞİDDETİ MALZEME OLARAK KULLANMASIN”

Kadına yönelik şiddetin son bulması için yapılması gerekenleri ifade eden Kaya; “6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasını, İyi hal indirimlerine son verilmesini, Sığınma evlerinin sayısının artırılmasını,Ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ile yasal yardımın yapılmasını,Kadın istihdamını artırmak için güvenceli istihdam olanakları yaratılmasını,Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmesini,Kadın - erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliğinin giderilmesini,Medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.

 “EMİNE BULUT CİNAYETİ İÇİN BİZE NEDEN İZİN VERİLMEDİ”

 Son olarak Emine Bulut cinayetine tepki amaçlı düzenlemek istedikleri yürüyüş hakkında konuşan Kaya; “Bugün AKP tarafından düzenlenen Merkez Bankası’ndan başlayıp Sabri Yalım Parkı’na kadar devam eden güzel bir farkındalık yürüyüşü de yapıldı. Ama bunun öncesinde bizler de CHP olarak Emine Bulut cinayetine tepki için tüm kadınlarla ve herkesi kapsayacak şekilde, aynı mevkilerde yürüyüş düzenlemek istemiştik. Eşitlik adı altında yapılan bu yürüyüşlerde peki neden ilgili kurumlar bize izin vermedi? Eşitlikse eşitlik her alanda olur, bize neden izin verilmedi. Biz bu akşam 18.30’da Kocaeli Kadın Platformu tarafından Belediye İşhanı önünde yapılacak olan basın açıklaması sonrası düzenlenecek yürüyüşü bizler de katılacağız. Aynı ilgiyi orada görmekten mutluluk duyarız” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bugün 14:53 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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