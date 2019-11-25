Kocaeli'de binlerce kadın devlete sığındı

Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 25 Kasım Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle program düzenledi. Programda konuşman Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy çok çarpıcı rakamlar verdi. “Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez” diyen Aksoy, Kamu, sivil toplum ve tüm tarafların karşılıklı iş birliğiyle çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Eşe karşı işlenmiş suçu bulunan eşlerin cezaevinden çıkış tarihi il müdürlüğümüze bildirilmektedir. 2019 yılında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’e 2 bin 407 kadın ve beraberindeki 492 çocukla başvuruda bulundu. Bu kişilerden 222’si ve beraberindeki 166 çocuk hizmetler hakkında bilgilendirme almıştır. 2019 yılı ilk 10 aylık dönemde tedbir kararı alınan kişi sayısı 4 bin 648’dir. Önleyici tedbir kararı 4 bin 385, koruyucu tedbir kararı 286, zorlama hapis sayısı ise 17’dir” dedi.

713 KADINA EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli’de yapılan çalışmaları açıklayan Aksoy, “2019 yılı içerisinde 33 farklı eğitimde bin 713 kadına eğitim verilmiştir. Toplumsal soruna karşı herkesin yürütmekte olduğu önemli çalışmalar var. Kocaeli olarak yürüttüğümüz Kadın Sağlığı Eğitimi projemizde kadına yönelik birçok konu kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle kadına yönelik şiddet ve boyutları proje kapsamında eğitmenlerimiz tarafından kadınlarımıza aktarılmaktadır. Kocaeli genelinde 15-69 yaş gurubundaki hedef kitlemiz 678 bin idi, bugün itibariyle 666 bin 817 kadınımıza bu eğitimler verilmiş durumda. Kocaeli’nin kadın şehri olması için tüm kurum ve kuruluşlarla çalışma yürütüyoruz. Kadına şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle yoğun müracaat almakta ve bu müracaatları üstüne gitmektedir. Amacımız kadına şiddetin sıfıra inmesidir. Destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum.” diye belirtti.