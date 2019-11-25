Alınan bilgi ve iddialara göre olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Mahallesi Akşemsettin Sokak’ta alkollü oldukları iddia edilen Y.Ç. ve D.A. çevrede iş yerleri olan Ü.T. ve E.T. tarafından önce sözlü olarak uyarıldılar. Uyarıya rağmen çevreye rahatsızlık vermeye devam eden Y.Ç. ve D.A. bu kez iki kişi tarafından darp edildiler. Tartışma sırasında silah çekildi ve D.A. sağ baldırından vuruldu. Olaydan sonra silahla yaralanan D.A. ve darp edilen Y.Ç. Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kavgaya ve yaralamaya karışan iki kişide silahla birlikte yakalanıp gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bugün 15:13 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:16 TSİ
Önce uyardılar sonra bacağından vurdular
Körfez fatih Mahallesi’nde yaşanan olayda, alkol alarak çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen iki kişi, mahalleden iki kişi tarafından önce uyarıldılar, daha sonra da darp edildiler ve bir kişi de bacağından silahla vuruldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz