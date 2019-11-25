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Önce uyardılar sonra bacağından vurdular

Körfez fatih Mahallesi’nde yaşanan olayda, alkol alarak çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen iki kişi, mahalleden iki kişi tarafından önce uyarıldılar, daha sonra da darp edildiler ve bir kişi de bacağından silahla vuruldu.
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Alınan bilgi ve iddialara göre olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Mahallesi Akşemsettin Sokak’ta alkollü oldukları iddia edilen Y.Ç. ve D.A. çevrede iş yerleri olan Ü.T. ve E.T. tarafından önce sözlü olarak uyarıldılar. Uyarıya rağmen çevreye rahatsızlık vermeye devam eden Y.Ç. ve D.A. bu kez iki kişi tarafından darp edildiler. Tartışma sırasında silah çekildi ve D.A. sağ baldırından vuruldu. Olaydan sonra silahla yaralanan D.A. ve darp edilen Y.Ç. Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kavgaya ve yaralamaya karışan iki kişide silahla birlikte yakalanıp gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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