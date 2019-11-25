Vefalı Gökdeniz, formasını eski kulübüne götürdü

Kocaelispor’un Kandıralı futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar bu sezonki formu ile parmak ısırtıyor. Bu sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan ve Gökdeniz, Erokspor maçında da ağları havalandırmasını bildi ve ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. 2001’li futbolcunun 1 de kupa golü bulunuyor. Vefalı futbolcu Gökdeniz, Erok’a gol attığı maçta giydiği formayı yetiştiği kulübü Kandıra Gençlerbirliği’ne ve üzerinde önemli emeği olan genç teknik adam Ayhan Oyan’a hediye etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Buluşmada Gökdeniz’in babası Cevat Bayrakdar, Kandıra Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Ramazan Daş, Kandıra Gençlerbirliği Kulübü yöneticileri Sami Özoğul, Mesut Tekin ve Kenan Güneş de yer aldı. Gökdeniz “Bu günlere gelmemde Ayhan hocam ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Gözümü açtığım yer olan Kandıra Gençlerbirliği’ne çok şey borçluyum. Üzerimde emeği olan herkesten Allah razı olsun” derken. Teknik adam Ayhan Oyan “Gökdeniz ile gurur duyuyoruz, yolu açık olsun” ifadesini kullandı. Başkan Ramazan Daş ise “Kandıra’da çok sayıda yetenekli futbolcu çıktı. Bunlardan birisi de Gökdeniz. Yolu açık olsun” diye konuştu.