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AKP'li kadınlar şiddete dur demek için kadınlarla yürüdü

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın AKP İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe destek verdi. AKP İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Merkez Bankası’ndan başlayan yürüyüş Sabri Yalım Parkı önünde sona erdi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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AKP İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, AKP İl başkanı Mehmet Ellibeş,Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, il kadın kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KANAYAN YARAYA DERMAN OLMAYA ÇALIŞTIK”

Merkez Bankası önünden Sabri Yalım Parkı’na kadar yürüyerek, “Kadınlar Allah’ın emanetidir, Yaşamak istiyoruz” şeklinde sloganlar atan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz; “Böyle dayanışma günlerinde yapılan açıklamalar yeterli olmuyor, herkesi bu konuda mücadeleye davet ediyoruz. Bizler AK Parti’nin 5 Milyona yaklaşmış kadın üyesi adına genel geçer cümleleri kurmak ve dostlar alışverişte görsün misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık” dedi.

“HERKESİ SAMİMİYETE DAVET EDİYORUZ”

Parti olarak, kadınların yaşadığı her olayda yanlarında olduklarını ifade eden Yılmaz; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın da bu konudaki büyük hassasiyetini önemle hatırlatarak herkesi duyarlı olmaya davet diyoruz. Gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Hal böyle iken her “kadın” konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz” diye konuştu.

 “TERÖR ÖRGÜTLERİ LANETLENMELİDİR”

“Biz önce insanız sonra kadınız” diyen Yılmaz; “Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Sokakta yürüyen kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır.  Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir” dedi.

“ŞİDDETİN MİLLİYETİ YOKTUR”

Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyetinin olmadığını, tüm vatandaşların şiddetten ve şiddeti özendirecek her şeyden uzak durması gerektiğini ifade eden Yılmaz; , “Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. “Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı vardır.” Sözüne uygun olarak biz Akkadınlar, yeryüzünde Allah’ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da varız diyoruz. Devlet olarak da parti olarak da bizler ne kadar sorumluluklarımızın bilincinde olsak da; biliyoruz ki bu ahlaksız, acımasız ve aşağıların aşağısı konumdaki canavarların, zalimlerin ve katillerin bitmez tükenmez saplantıları, bozuk ruh ve karakterleri ve daha pek çok sapkın düşünceleri dünyada yayılarak artmaktadır” dedi.

Bugün 15:28 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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