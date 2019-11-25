Edinilen bilgi ve iddialara göre, Derince Çavuşlu Mahallesi’nde ikamet eden Nuri Türkan (85), evinin altındaki lokantanın önünde bulunan sundurmada kendisini asarak intihar etti. Yaşlı adamı gören mahalleli durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kendini asarak intihar etti!
Derince'de 85 yaşındaki Nuri Türkan kendisini asarak evinde intihar etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz