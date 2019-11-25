Arslanbey lidere yol verdi: 1-1

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nin final niteliği taşıyan maçında Arslanbey Gençler Birliği, ilk yarıyı lider bitiren Diliskelesi’ni konuk etti. Dananın kuyruğunun kopacağı maçta, Diliskelesi iyi kapanarak 1-1 beraberlikle 2 puanlı farkı korudu ve şampiyonluğa dev bir adım attı. Çınarlı, İhsaniye ile berabere kalırken, Play-Off iddiasını sağlama aldı. Haftanın grupta tek galip gelen takımı Başiskele Damlar ise Play-Off’a dev bir adım attı. Gruptaki toplam 4 maçtan üçünün berabere bitmesi, haftanın en ilginç notuydu.

ARSLANBEY GB: 1-DİLİSKELESİ:1

STAD: Arslanbey (SAL-A)

HAKEMLER: Zeki Kırdudu***, Muhammed Tutak ***, Keremşah Balbay***

ARSLANBEY: Efkan**Burak***(dk. 83 Barış*)Sinan***(dk.85 Fatih?), Selman**Aykut***Ercan***(dk. 69 Muhammed*), Ömer***, Ertuğrul**, Emirhan**, Furkan**, Muharrem**

DİLİSKELESİ: Mikail***, Mehmet**, Hüseyin***, Tunahan**, Mesut***, Ömer**, Onur**(dk.83 Muhammed*), Ahmet**(dk.46 Barış*), Umut**(dk. 90 Mustafa?), Talha***, İbrahim**

GOLLER: dk. 29 Ercan, dk. 67 İbrahim