Arslanbey lidere yol verdi: 1-1

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nin final niteliği taşıyan maçında Arslanbey Gençler Birliği, ilk yarıyı lider bitiren Diliskelesi’ni konuk etti. Dananın kuyruğunun kopacağı maçta, Diliskelesi iyi kapanarak 1-1 beraberlikle 2 puanlı farkı korudu ve şampiyonluğa dev bir adım attı. Çınarlı, İhsaniye ile berabere kalırken, Play-Off iddiasını sağlama aldı. Haftanın grupta tek galip gelen takımı Başiskele Damlar ise Play-Off’a dev bir adım attı. Gruptaki toplam 4 maçtan üçünün berabere bitmesi, haftanın en ilginç notuydu.
ARSLANBEY GB: 1-DİLİSKELESİ:1
STAD: Arslanbey (SAL-A)
HAKEMLER: Zeki Kırdudu***, Muhammed Tutak ***, Keremşah Balbay***
ARSLANBEY: Efkan**Burak***(dk. 83 Barış*)Sinan***(dk.85 Fatih?), Selman**Aykut***Ercan***(dk. 69 Muhammed*), Ömer***, Ertuğrul**, Emirhan**, Furkan**, Muharrem**
DİLİSKELESİ: Mikail***, Mehmet**, Hüseyin***, Tunahan**, Mesut***, Ömer**, Onur**(dk.83 Muhammed*), Ahmet**(dk.46 Barış*), Umut**(dk. 90 Mustafa?), Talha***, İbrahim**
GOLLER: dk. 29 Ercan, dk. 67 İbrahim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz