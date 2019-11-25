Yeni kral Yavuzspor: 2-1

Haftaya 23 puanla lider takipçisi olarak giren Yavuzspor, Derince’de Gölcüklü rakibini konuk etti. 25 puanla maça çıkan eski lider Harbi İşspor’u 2-1 yenen takım, puanını 26’ya yükseltip, bir puan da fark atarak zirveye kuruldu. Derince Sentetik Halı Saha’da oynanan maç nefesleri kesti. Her iki takımın da maça hızlı başladı. Ev sahibi Yavuz, 19. dakikada sol taraftan ceza sahası içinde ortalanan topa dokunan Caner’in golüyle erkenden 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı, Yavuspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 2. yarı deplasman takımı Harb İşspor, beraberlik golünü 55. dakikada Sinan ile buldu. Derince Yavuzspor beraberlik golü sonrasında ataklarını sıklaştırdı. Sağı sollu ataklar gol arayan Derince ekibi, hakem Metin Ataş maça 6 dakika ekledi. Harbiş mutlu sona ulaşmaya hazırlanırken, 90+5’te yıkıldı. Harb İşsporlu futbolcu topa elle müdahale edince, hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Caner kullandı, kaleci İsmail dokunmasına rağmen top ağlara gitti ve Harbişyliler sahaşa yıkılıp kalırken, Yavuzspor adeta şampiyonluk sevinci yaşadı ve Süper lig’e dev bir adım attı.

YAVUZSPOR: 2-HARBİŞSPOR: 1

STAT: Derince Sentetik Halı (1.Küme D)

HAKEMLER: Metin Ataş ***, Hasan Olgar ***, Onur Sarıbaş ***

YAVUZSPOR: Fatih ***, Emre ***, Yusuf ***, Cihat ***, Kubilay ***, Burhan *** (Ferdi ***), Serkan ***, Caner ***, Osman ***, Oğuzhan *** (Berk***), Sefa *** (K.Emre ***)

HARS İŞSPOR: İsmail ***, Yakupcan **, Osman ***, Murat **, Görkem **, Erol ***, Sinan ***, Mustafa ** (Yiğit **), Mehmetcan ** (Yunus Emre **)

GOLLER: Caner DK.19 ve 90+5 (P)(Yavuzspor), Sinan DK.55 (Harb İşspor)