Tarihi farkı kaçırdık!..

Teknik patron Selahaddin Dinçel için erken gol çok önemliydi. Nitekim, Erdinç’in pası sonrası Yakup’un erken golü skor üstünlüğünü Kocaelispor’a getirdi. Erok’un tüm planları alt üst olurken, Kocaelispor ilk 45 dakikada kalesinde pozisyon vermedi. Gökdeniz’in direkten dönen topunda tribünler ayağa kalktı. Yine Yakup, Gökdeniz ve Burak Süleyman’ın aynı pozisyonda kaçırdığı gol saç baş yoldurdu. Sezonun en etkili futbolunu oynayan Talha da ilk yarıda gol kaçıran isimlerden birisiydi.

İKİ KRİTİK DOKUNUŞ

Kocaelispor, rakibinin planlarını alt üst eden gol ile devreye 1-0 önde girdi, ikinci yarıda da rakibine aman vermedi. Yere çok daha sağlam Yeşil Siyahlı futbolcular, Selahaddin Dinçel’in iki dokunuşunu sahada en iyi şekilde uyguladı. Özellikle iç sahada kanat beklerini ofansa katkı yapmaları konusunda uyaran Dinçel, takımın topun kaybedildiği anlarda da en kısa sürede topu kazanma içgüdüsünü de harekete geçirdi.

ÇOK GOL KAÇTI

İkinci yarının 18, maçın 63. dakikasında “Avatar” Gökdeniz ile ikinci golü bulan Kocaelispor, farkı daha da açacak pozisyonlar buldu. Maçın en çalışkan ancak tercih konusunda kararsız kalan ismi Burak Süleyman, kendi sahasından kazandığı topla birlikte rakip yarı alana geçti. Rakip savunma oyuncusundan da sıyrılan başarılı futbolcu sağ ayağı ile topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşmak üzere olan topu Erok savunması gol çizgisi üzerinden çıkardı.

AKIL ALIR GİBİ DEĞİLDİ

Kocaelispor’da günün yıldızı Gökdeniz, Burak Süleyman gibi rakip futbolcuları bir bir çalımladı ve ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde de iki çalım atan genç isim müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi ancak futbolcunun şutu istediği gibi olmadı. Gökdeniz bu sezon kaçırdığı net gol pozisyon hanesine 1 tane daha ekledi.

MESUT KENDİSİ DE GİDEBİLİRDİ

Her zamanki gibi üst düzey mücadele ile orta sahanın hakimi olan Mesut, kendi topuyla rakip yarı alanı geçti. Mesut’un getirdiği top, geçen sezon içinde Çorum’a attığı golü akıllara getirdi. Mesut bu pozisyonda devam edebilirdi ama o topu Süleyman’a bıraktı. Süleyman kaleci Özgün Ali ile karşı karşıya kaldı ve boş pozisyonda topu kaleye gönderdi. Kaleci Özgün soluna uzanarak topu son anda çıkardı. İlk yarıda Süleyman, Yakup’tan pas istemiş, Yakup topu Süleyman’a göndermemişti. Bu pozisyonda da roller değişti. Bu iki detay kafalarda soru işaretleri de bıraktı.

YAKUP DA KAÇIRDIĞINA İNANAMADI

Dağınık durumdaki Erok karşısında tarihi farkı kaçıran Yeşil Siyahlılar, Yakup ile karşı karşıya başka bir pozisyondan da faydalanamadı. Maç boyunca kaleyi sadece iki kez yoklayan Eroksporlu futbolcular, Kocaelispor’un gücü karşısında ellerini havaya kaldırmak zorunda kaldı. Teknik adam Hikmet Sevim kalan 10 dakikalık sürede Kocaelispor’a gol atabileceğine inanmadı ve önemli oyuncularını çekti. Kocaelispor için ise kalan süre rahat geçerken, bu 10 dakikalık akan oyun diliminde minimum 8 dakika topun hakimi durumumdaydı.