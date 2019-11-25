Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:56 TSİ- Spor G: Bugün 15:59 TSİ

Tarihi farkı kaçırdık!..

Lider Kocaelispor, 14. haftada konuk ettiği ikinci sıradaki Erok karşısında tarihi farkı kaçırdı. Maç öncesi kimse karşılaşmanın bu kadar kolay geçeceğini tahmin etmiyordu. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ile mücadele eden ve tempoyu düşürmeyen Yeşil Siyahlılar, 2-0’lık galibiyeti hak ederek elde etti

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Teknik patron Selahaddin Dinçel için erken gol çok önemliydi. Nitekim, Erdinç’in pası sonrası Yakup’un erken golü skor üstünlüğünü Kocaelispor’a getirdi. Erok’un tüm planları alt üst olurken, Kocaelispor ilk 45 dakikada kalesinde pozisyon vermedi. Gökdeniz’in direkten dönen topunda tribünler ayağa kalktı. Yine Yakup, Gökdeniz ve Burak Süleyman’ın aynı pozisyonda kaçırdığı gol saç baş yoldurdu. Sezonun en etkili futbolunu oynayan Talha da ilk yarıda gol kaçıran isimlerden birisiydi.

İKİ KRİTİK DOKUNUŞ

Kocaelispor, rakibinin planlarını alt üst eden gol ile devreye 1-0 önde girdi, ikinci yarıda da rakibine aman vermedi. Yere çok daha sağlam Yeşil Siyahlı futbolcular, Selahaddin Dinçel’in iki dokunuşunu sahada en iyi şekilde uyguladı. Özellikle iç sahada kanat beklerini ofansa katkı yapmaları konusunda uyaran Dinçel, takımın topun kaybedildiği anlarda da en kısa sürede topu kazanma içgüdüsünü de harekete geçirdi. 

ÇOK GOL KAÇTI

İkinci yarının 18, maçın 63. dakikasında “Avatar” Gökdeniz ile ikinci golü bulan Kocaelispor, farkı daha da açacak pozisyonlar buldu. Maçın en çalışkan ancak tercih konusunda kararsız kalan ismi Burak Süleyman, kendi sahasından kazandığı topla birlikte rakip yarı alana geçti. Rakip savunma oyuncusundan da sıyrılan başarılı futbolcu sağ ayağı ile topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşmak üzere olan topu Erok savunması gol çizgisi üzerinden çıkardı.

AKIL ALIR GİBİ DEĞİLDİ

Kocaelispor’da günün yıldızı Gökdeniz, Burak Süleyman gibi rakip futbolcuları bir bir çalımladı ve ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde de iki çalım atan genç isim müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi ancak futbolcunun şutu istediği gibi olmadı. Gökdeniz bu sezon kaçırdığı net gol pozisyon hanesine 1 tane daha ekledi.

MESUT KENDİSİ DE GİDEBİLİRDİ

Her zamanki gibi üst düzey mücadele ile orta sahanın hakimi olan Mesut, kendi topuyla rakip yarı alanı geçti. Mesut’un getirdiği top, geçen sezon içinde Çorum’a attığı golü akıllara getirdi. Mesut bu pozisyonda devam edebilirdi ama o topu Süleyman’a bıraktı. Süleyman kaleci Özgün Ali ile karşı karşıya kaldı ve boş pozisyonda topu kaleye gönderdi. Kaleci Özgün soluna uzanarak topu son anda çıkardı. İlk yarıda Süleyman, Yakup’tan pas istemiş, Yakup topu Süleyman’a göndermemişti. Bu pozisyonda da roller değişti. Bu iki detay kafalarda soru işaretleri de bıraktı.

YAKUP DA KAÇIRDIĞINA İNANAMADI

Dağınık durumdaki Erok karşısında tarihi farkı kaçıran Yeşil Siyahlılar, Yakup ile karşı karşıya başka bir pozisyondan da faydalanamadı. Maç boyunca kaleyi sadece iki kez yoklayan Eroksporlu futbolcular, Kocaelispor’un gücü karşısında ellerini havaya kaldırmak zorunda kaldı. Teknik adam Hikmet Sevim kalan 10 dakikalık sürede Kocaelispor’a gol atabileceğine inanmadı ve önemli oyuncularını çekti. Kocaelispor için ise kalan süre rahat geçerken, bu 10 dakikalık akan oyun diliminde minimum 8 dakika topun hakimi durumumdaydı.

Bugün 15:56 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0 mask
Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0
Kocaelispor taraftarları maça akın etti! mask
Kocaelispor taraftarları maça akın etti!
BAL zehir olmasın!.. mask
BAL zehir olmasın!..
Kocaelispor'un kadrosu belli oldu! mask
Kocaelispor'un kadrosu belli oldu!
U12 mutlu sona doğru mask
U12 mutlu sona doğru
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL