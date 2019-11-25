Doğum günün kutlu olsun GB7!..

Kocaelispor’da her geçen gün kendini geliştiren ve özellikle Selahaddin Dinçel’in takımın başına gelmesi ile birlikte adeta patlama yaşayan Gökdeniz Bayrakdar, U-19 Milli takım aday kadrosuna davet edilmiş ancak yönetim tarafından “Bize lazım” denilerek Milli takıma gidişinin önüne geçilmişti. 23 Kasım 2001 tarihinde Kandıra’da doğan son haftaların formda ismi Gökdeniz, Erok maçında da boş geçmedi ve doğum gününden 1 gün sonra önemli maçta önemli bir gole imzasını attı. Maçın ardından yapılan anonsla Gökdeniz’in doğum günü kutlanırken, 18’ini bitiren futbolcu yerini alkışlarla Gökay Eser’e bıraktı.