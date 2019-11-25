Körfezim bak işte Fatma abla her zamanki yerinde!..

İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük destekçisi olduğu Kocaelispor'un aldığı 3 puanla liderliği bırakmadığı Erokspor karşılaşmasını Kocaeli Stadyumu’nda, her zamanki gibi maraton tribününden takip etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile birlikte karşılaşmayı soluksuz takip eden Başkan Hürriyet, Körfez'in galibiyet sevincini tribünlerdeki yüzlerce yeşil siyahlı taraftarla yaşadı.

STADA TARAFTARLARLA YÜRÜYEREK GEÇTİ

Maç öncesi Alikahya’da esnafları ziyaret eden Başkan Hürriyet ardından taraftarla birlikte yürüyerek stada geçti. Coşkulu taraftar grubuyla stada giriş yapan Hürriyet, galibiyet heyecanını maraton tribününden taraftarla birlikte yaşadı.

TARAFTARLARDAN SEVGİ SELİ

Kocaelispor'un şampiyonluk yolundaki en önemli karşılaşmalarından biri olan Erokspor maçında Yakup Alkan ve Gökdeniz Bayraktar'ın attığı iki golle Kocaeli Stadyumu’nda adeta yer yerinden oynadı. Bitiş düdüğü ile tribünlerden ayrılan Başkan Hürriyet, taraftarların 'İzmit'in ablası Fatma Kaplan Hürriyet' sloganları eşliğinde sevgi gösterileriyle karşılandı.