Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:03 TSİ- Spor G: Bugün 16:06 TSİ

Özel milli futbolculardan Kocaelispor'a tam destek

Başkan Büyükakın’ın özel davetlisi olarak Kocaelispor’un şampiyonluktaki en yakın rakibi Esenler Erokspor maçını izlemeye gelen özel bireylerin sevinci ve yeşil siyahlı renklere olan sevgisi dikkatlerden kaçmadı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’un rakibini 2-0 yendiği karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları da takip etti. Karşılaşma boyunca heyecanıyla maçı protokol tribününden adeta yaşayan Mücahit Açıkgöz ile birlikte toplam on dört engelli bireyin müsabakadaki heyecanları görülmeye değerdi.

Bugün 16:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0 mask
Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0
Kocaelispor taraftarları maça akın etti! mask
Kocaelispor taraftarları maça akın etti!
BAL zehir olmasın!.. mask
BAL zehir olmasın!..
Kocaelispor'un kadrosu belli oldu! mask
Kocaelispor'un kadrosu belli oldu!
U12 mutlu sona doğru mask
U12 mutlu sona doğru
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL