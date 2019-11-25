Kocaelispor’un rakibini 2-0 yendiği karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları da takip etti. Karşılaşma boyunca heyecanıyla maçı protokol tribününden adeta yaşayan Mücahit Açıkgöz ile birlikte toplam on dört engelli bireyin müsabakadaki heyecanları görülmeye değerdi.
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Özel milli futbolculardan Kocaelispor'a tam destek
Başkan Büyükakın’ın özel davetlisi olarak Kocaelispor’un şampiyonluktaki en yakın rakibi Esenler Erokspor maçını izlemeye gelen özel bireylerin sevinci ve yeşil siyahlı renklere olan sevgisi dikkatlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz