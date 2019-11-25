Özel milli futbolculardan Kocaelispor'a tam destek

Kocaelispor’un rakibini 2-0 yendiği karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları da takip etti. Karşılaşma boyunca heyecanıyla maçı protokol tribününden adeta yaşayan Mücahit Açıkgöz ile birlikte toplam on dört engelli bireyin müsabakadaki heyecanları görülmeye değerdi.