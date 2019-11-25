Artık bu eziyete bir son verin!..

33 bin kişilik dev Kocaeli Stadı’nın, artık insanı canından bezdiren sıkıntıları çıldırtıyor. Yoğun atmosferde geçen Erokspor maçında da ilkel görüntüler ve eziyet devam etti. Ulaşım ve park sorununun ciddi şekilde yaşandığı Alikahya’daki Kocaeli Stadı’nda maça gitmek isteyen 12. Adam, yine çok büyük fedakarlıklar yaparak, Kocaelispor’u desteklemeye çalıştı

BU ÜLKEDE ÖRNEĞİ ÇOK AZ

Kimi taraftar araçlarını kilometrelerce uzağa park edip, çoluk çocuk, türlü badireler atlatarak stadın yolunu tutarken, kimi taraftar da dik bayırlı yollardan inişlerini ve çıkışlarını yaparak stada girmeye çalışıyor. Kocaelispor’da ailelerin ve çocukların ilgisi herkesi duygulandırırken, “Bu örnekler bu ülkede çok az yaşanır, helal olsun” dedirtiyor. Ama artık bu taraftarın bu eziyeti çekmeye layık olmadığı açıkça görülüyor.

KAPILAR GEÇ AÇILDI, MİLLET KAPIDA KALDI

Taraftarın maça ulaşmak için yaşadığı sorunlara, kapıların geç açılması da eklenince, Yeşil Siyahlılar “Kulüpten sürekli -Maça erken gelin- açıklaması yapılıyor, ancak kapılar geç açılıyor. Sorumluları görevini yapmaya davet ediyoruz” diyerek serzenişte bulunuyor. Saat 11.30’da açılması gereken kapılar, 12.15’te açılmaya başladı ve stat yine geç doldu. Çok sayıda taraftar da “Aracımı nereye park edeceğim. O kadar yolu nasıl yürüyeceğim” diyerek maça gelmekten vazgeçti, kuyruğu görenler geri döndü.

BÜYÜKAKIN ÖZÜR DİLEDİ

Tribünlerde içilen sigara da çocukları ve ailesi ile maça gelen kimi taraftarı çok rahatsız ediyor. Genel olarak bakıldığında konuyla hiç alakası olmayan, kendisini bir anda cenderenin içinde bulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olgunluk göstererek “Erok maçını kazandık. Bu iş bana göre tamam. Taraftarımızın ne tür şartlarda maça geldiklerini biliyorum. Bu anlamda kendilerinden özür diliyorum. Vazgeçmesinler. Elimizden geldiği kadar buradaki sorunlarla ilgilenmeye gayret ediyoruz” ifadesini kullandı.