Fatma Başkan Maraton’dan vazgeçmiyor!..

Başkan Hürriyet ile birlikte oğlu Aras, CHP Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediyesi müdürlerinden Şaziye Marul ve Dilek Alp, Koordinatör Sercan Al, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Sarımehmetoğlu karşılaşmayı heyecan ve coşkuyla izledi. Öte yandan İzmit Belediyesi, Perşembe Pazarı’ndan Altınokta Körler Derneği organizasyonu için Ünihodrimeydan’a ve Körfez’in Sultanları’na araç tahsis etti. Öte yandan “As Yap Şampiyon Olcaz B’oolum” yazılı binlerce Kocaelispor atkısı İzmit Belediyesi tarafından dağıtıldı