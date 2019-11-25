Başkan Hürriyet ile birlikte oğlu Aras, CHP Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediyesi müdürlerinden Şaziye Marul ve Dilek Alp, Koordinatör Sercan Al, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Sarımehmetoğlu karşılaşmayı heyecan ve coşkuyla izledi. Öte yandan İzmit Belediyesi, Perşembe Pazarı’ndan Altınokta Körler Derneği organizasyonu için Ünihodrimeydan’a ve Körfez’in Sultanları’na araç tahsis etti. Öte yandan “As Yap Şampiyon Olcaz B’oolum” yazılı binlerce Kocaelispor atkısı İzmit Belediyesi tarafından dağıtıldı
Bugün 16:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
Fatma Başkan Maraton’dan vazgeçmiyor!..
Kocaelispor – Erokspor maçını çok sayıda siyasi takip etti. AKP Kocaeli Milletvekillerinden Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mücadeleyi protokolden izledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise zorlu maçı yine Maraton Tribünü’nden izlemeyi tercih etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz