Selahaddin Dinçel: Hem oyundan hem de tribünlerden keyif aldım!..

Dinçel açıklamasında “Kemerspor maçının ardından Kocaeli’de büyük bir inanç sergilendi. büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız bizlere büyük destek verdi. Erokspor maçı hazırlık sürecinde bizlere büyük destekleri oldu. Buna destek kampanyası da diyebiliriz. Burada bir sevda var. Bugün bu sevdanın antrenmanını yaptık. Bu sevda Süper Lig sevdası, buna da en yakın zamanda birlikte ulaşacağız” dedi.

MÜCADELEMİZ KOCAELİSPOR’A YAKIŞTI

Dinçel sözlerini şöyle sürdürdü: Sahadaki oyundan ve tribünlerden gerçekten büyük bir zevk aldım. İnanılmaz bir algı vardı. Bu sezonun sonunda mutlu bir sona ulaşacağız. Buna inanıyorum. Bundan sonraki haftalarda takıma yakışan bir mücadele ve Kocaelispor’a yakışan bir mücadele ile kalan iki karşılaşmaya galibiyet için çıkacağız. Futbol çok acımasız bir oyun futbol gevşemeyi, rehaveti ve boş vermeyi affetmez.

YERLERİNİ DOLDURACAKLARDIR

Hatalar ve boş verme durumlarında sana ceza olarak geri döner. Bizim oyuncular bilinçli oyuncular, bunları yapmayacak kadar tecrübeli bir yapısı var. 5’te 5 yapan oyuncular 6’da 6 da yapacaktır. Bu haftayı bay geçeceğiz. 15 günlük bir ara var. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ağrıspor maçında Serdar ve Yakup cezalı duruma düştü. Fakat onların eksikliklerini aratmayacak bir kadromuz var.