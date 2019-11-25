Ağrı’da iki eksiğimiz olacak…

Kocaelispor’da sarı kart sınırında bulunan Yakup Alkan ve Serdar Ümit Deniz, Erokspor maçında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü. Yakup ilk yarıda ceza sahası içinde talihsiz bir pozisyon arasında kaldı ve sarı kart gördü. Serdar da bitime 3 dakika kala orta saha yakınlarında top kazanmak isterken sarardı. Bu iki futbolcu da iki hafta sonraki Ağrı maçında forma giyemeyecek.