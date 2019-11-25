Alikahyaspor’dan kınama

Hafta sonu Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan, Darıcaspor – Alikahyaspor mücadelesini deplasmanda 4-3 kazanan Alikahyaspor zirve yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Bu maçı tribünden izleyen Çayırova Menderes futbolcuları, yanlarında başkan ve teknik adamları olmasına rağmen gruplarında yer alan Alikahyalı futbolculara 75 dakika hakaret ve tacizde bulundu. Çayırova Menderes takımını kınayan Alikahya tarafı, Darıca maçında sağlıkçı atamasının yapılmamasını da tepki ile karşıladı ve sorumluları göreve davet etti.