Hafta sonu Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan, Darıcaspor – Alikahyaspor mücadelesini deplasmanda 4-3 kazanan Alikahyaspor zirve yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Bu maçı tribünden izleyen Çayırova Menderes futbolcuları, yanlarında başkan ve teknik adamları olmasına rağmen gruplarında yer alan Alikahyalı futbolculara 75 dakika hakaret ve tacizde bulundu. Çayırova Menderes takımını kınayan Alikahya tarafı, Darıca maçında sağlıkçı atamasının yapılmamasını da tepki ile karşıladı ve sorumluları göreve davet etti.
Bugün 16:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:15 TSİ
Alikahyaspor’dan kınama
Çayırova Menderes futbolcuları, Alikahyalı futbolculara 75 dakika hakaret ve tacizde bulundu.
Haber albümü için resme tıklayın
Muhabir Ahmet Akay
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz