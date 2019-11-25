Ataş ve yardımcıları iyi maç yönetti

1. Amatör küme Futbol Ligi D Grubu’nda haftanın maçı Derince’deydi. Yavuzspor, Harbiş’i uzatmalarda attığı penaltı golü ile devirdi ve liderliği rakibinden devraldı. Maçı Metin Ataş, Hasan Olgar, ve Onur Sarıbaş hakem üçlüsü yönetti. Metin Ataş atmosferi yüksek maçta son derece başarılı bir yönetim ortaya koyarken, yardımcıları ile uyumu çok iyiydi.