1. Amatör küme Futbol Ligi D Grubu’nda haftanın maçı Derince’deydi. Yavuzspor, Harbiş’i uzatmalarda attığı penaltı golü ile devirdi ve liderliği rakibinden devraldı. Maçı Metin Ataş, Hasan Olgar, ve Onur Sarıbaş hakem üçlüsü yönetti. Metin Ataş atmosferi yüksek maçta son derece başarılı bir yönetim ortaya koyarken, yardımcıları ile uyumu çok iyiydi.
Bugün 16:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:16 TSİ
Ataş ve yardımcıları iyi maç yönetti
Metin Ataş, Hasan Olgar, ve Onur Sarıbaş hakem üçlüsü Yavuzspor-Harbiş maçını çok iyi yönetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz