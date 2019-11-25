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İzmit’te fuhuş operasyonu

İzmit Orhan Mahallesinde bulunan bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu hayat kadınları ile fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Orhan Mahallesinde bir adreste fuhuş yapıldığına dair gelen ihbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bahse konu adresi takibe aldı. Evden müşteri olarak çıktığı tespit edilen şahısların alınan ifadelerinde B.Ç. (60) isimli şahsın cep numarasını eskort sitelerinden temin ettiklerini ve arayarak bahse konu adrese gittiklerini bu adreste bulunan kadınlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini beyan etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi. Daire içerisinde bulunan yabancı uyruklu hayat kadınları ile şüpheli B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu hayat kadınları sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.Ç. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 16:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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