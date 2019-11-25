Alınan bilgiye göre İzmit Orhan Mahallesinde bir adreste fuhuş yapıldığına dair gelen ihbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bahse konu adresi takibe aldı. Evden müşteri olarak çıktığı tespit edilen şahısların alınan ifadelerinde B.Ç. (60) isimli şahsın cep numarasını eskort sitelerinden temin ettiklerini ve arayarak bahse konu adrese gittiklerini bu adreste bulunan kadınlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini beyan etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi. Daire içerisinde bulunan yabancı uyruklu hayat kadınları ile şüpheli B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu hayat kadınları sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.Ç. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Bugün 16:16 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:12 TSİ
İzmit’te fuhuş operasyonu
İzmit Orhan Mahallesinde bulunan bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu hayat kadınları ile fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz