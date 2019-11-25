Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 5.29 gram esrar, 42.15 gram skunk, 6.20 gram metamfetamin, 127.90 gram sentetik uyuşturucu ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 82 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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İşte Kocaeli'nin 1 haftalık uyuşturucu bilançosu!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık günlük bilançosu açıklandı.
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