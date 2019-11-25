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İl protokolü, kadına yönelik şiddete karşı toplandı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Farkındalık Programı Vali Hüseyin Aksoy ve il protokolünün katılımıyla Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi
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Kocaeli sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nilay Coşgun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“ACİL ÖNLEM ALINMALI”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’nün konuşmalarının ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy; “Kadına yönelik şiddet, ülkemizde olduğu gibi, tüm dünyada toplumsal bir sorun haline gelmiş olup, vicdanlarda derin yaralar açmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin 6 temel alanda iyileştirme yapılması kararlaştırılmıştır. Bunlar; yasal düzenlemeler, toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü, kadının sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesi, koruyucu hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve kurum kuruluşlar arası işbirliğidir” dedi. 

KADIN KONUK EVELERİ

Vali Aksoy, “Şiddet mağduru olan ya da barınma ihtiyacı bulunan kadınlar ilk görüşmeleri ve değerlendirmeleri yapılarak, beraberinde bulunan çocuklarla birlikte uygun olan kadın konukevine yerleştirilmekte, bu kişilerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına ilişkin çalışmalar kadın konukevleri ile birlikte koordinasyon sağlanarak yürütülmekte, kadın konukevlerinden ayrılmaları halinde ise izleme çalışmaları yürütülerek, gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanmaktadır. Yine şiddete maruz kalan ve can güvenliği riski bulunan kişiler için 6284 sayılı kanun çerçevesinde gerekli önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının alınması ve izleme çalışmalarının yapılması, ayrıca bu tedbir kararlarının veri kaydının tutulması işlemleri il Müdürlüğümüzce yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.  

2019’DA 22E KADIN, KONUKEVİNE YERLEŞTİ

2019 yılı içerisinde ŞÖNİM’e 2407 kadının, beraberindeki toplam 492 çocukla birlikte başvuru yaptığını belirten Vali Aksoy, “Bu kişilerden 222’si hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme alarak kadın konukevi talebinden vazgeçmiş, 225’i ise kadın konukevlerine yerleştirilmiştir. 2019 yılı ilk on ayında alınan tedbir kararları toplamda 4648 olup; önleyici tedbir kararı; 4385, koruyucu tedbir kararı; 246, zorlama hapis kararı; 17 şeklindedir. 2019 yılı içinde 33 Farklı eğitimde 1713 katılımcıya kadına yönelik şiddetle mücadele temalı seminer yapılmıştır” dedi.

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