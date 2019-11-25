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Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı

Özel Seymen Eğitim Kurumları geride bıraktığı 37 yılın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Double Tree By Hilton Kocaeli’de büyük bir coşkuyla kutladı.
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Öğretmenliğin öneminin ve derinliğinin vurgulandığı geceye Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı ve eşi Murat Mustafa Satı, Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Seymen ve eşi Arzu Seymen, Mali işler koordinatörü Cevdet Turan, İzmit ve Darıca Yerleşkeleri idarecileri ve öğretmenleri katıldı. İzmit ve Darıca Yerleşkeleri idareci ve öğretmenlerinin katıldığı gecede gününü anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Müdür Yardımcısı Esra Ülçetin yaparken, Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı “Bilimin ışığıyla, Atatürk’ün ilkeleriyle yetiştirdiğiniz öğrencilerimizle gurur duyuyor; Seymen Eğitim Kurumlarının dününde ve bugününde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek öğretmenler gününü kutladı. Konuşmasının ardından her yıl olduğu gibi kurumda on yılın dolduran öğretmenler; Oya Aykut, Celile Güerler, Neslihan Akgün ve Alper Serim’e plaketlerini Hamiyet Satı verdi. Hep birlikte pasta kesen Seymen Ailesi köklü bütünlüğünü bir kez daha sergiledi.

Bugün 16:28 TSİ - Eğitim

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