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Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Yelken Kulübünde bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı.
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Semra Tercan ve Cengiz Tercan'ın kurucusu olduğu Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleriyle Yelken Kulübünde akşam yemeğinde bir araya geldiler.

TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Öğretmenler Günü'nü şu ifadelerle kutladı; "Çok büyük fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerimizin emekleri her zaman takdire değerdir. Çocuklarımızın hayatlarına şekil veren tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun."

Bugün 16:57 TSİ - Eğitim

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