Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Semra Tercan ve Cengiz Tercan'ın kurucusu olduğu Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleriyle Yelken Kulübünde akşam yemeğinde bir araya geldiler.
TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN
Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Öğretmenler Günü'nü şu ifadelerle kutladı; "Çok büyük fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerimizin emekleri her zaman takdire değerdir. Çocuklarımızın hayatlarına şekil veren tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz